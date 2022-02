Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Rispetto per i bambini”

Francesco Totti ha deciso di rompere il silenzio sui gossip che hanno travolto lui e la sua famiglia.

Attraverso una serie di stories condivise via social, Francesco Totti ha rotto il silenzio sugli ultimi gossip riguardanti una presunta crisi tra lui e la moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti smentisce la crisi

Con una serie di stories condivide via Instagram, Francesco Totti ha deciso di rompere il silenzio dopo che un’ondata di gossip ha travolto la sua vita privata: secondo Dagospia infatti l’ex Capitano della Roma sarebbe stato in procinto di separarsi dalla moglie, Ilary Blasi, e entrambi avrebbero iniziato a frequentare altre persone.

Durante la serata Francesco Totti ha affermato nelle sue stories:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

A seguire sua moglie ha pubblicato un breve video dove si vede il calciatore insieme a lei e ai figli in un ristorante della Capitale.

La replica di Dagospia

Secondo Dagospia il video di Francesco Totti non sarebbe servito a smentire l’indiscrezione: nelle stories infatti non si sente mai l’ex calciatore fare chiaro riferimento alle indiscrezioni in merito alla sua presunta crisi con la moglie né ai nomi annessi al gossip (quale quello di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma).

Totti replicherà contro il blog di Roberto D’Agostino? Sulla questione al momento tutto tace.