Francesco Totti rompe il silenzio su Antonella Fiordelisi: cosa è accaduto su Instagram?

Francesco Totti ha rotto il silenzio su Antonella Fiordelisi, svelando se le ha davvero scritto su Instagram. L’ex marito di Ilary Blasi, al centro del gossip dall’inizio dell’estate per la fine del suo matrimonio, ha smentito la Vippona, sottolineando che prima del GF Vip non la conosceva.

Antonella Fiordelisi, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, è stata chiara: Francesco Totti le ha scritto su Instagram e ha le prove. Non ricorda bene cosa abbia esclamato il Capitano nel vedere le sue Stories, ma un contatto c’è stato. L’ex marito di Ilary Blasi, però, non è del suo stesso parere. L’amico Alex Nuccetelli, raggiunto da Biccy ha categoricamente smentito le parole della Fiordelisi. Ha avuto modo di sentire Francesco che gli ha raccontato tutt’altra verità.

Nuccetelli ha raccontato:

“Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante“.