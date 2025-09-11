Francesco Trapani: un'icona nel settore del lusso e della moda

È con grande tristezza che annunciamo la morte di Francesco Trapani, un imprenditore di 68 anni, noto per il suo fondamentale contributo alla crescita del marchio Bulgari. Trapani, appartenente alla storica famiglia Bulgari, ha dedicato quasi tre decenni della sua vita alla guida della maison, trasformandola in un gigante del lusso mondiale.

La sua scomparsa avvenuta nella sua residenza romana lascia un vuoto incolmabile, specialmente per i suoi quattro figli: Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra.

Un percorso di successi nel mondo del lusso

Francesco Trapani è stato un protagonista indiscusso nel panorama della moda e del lusso. Sotto la sua direzione, Bulgari è cresciuta enormemente, espandendo la sua presenza non solo nel settore della gioielleria, ma anche in orologeria, fragranze, pelletteria e ospitalità. Il suo occhio attento per i dettagli e la sua capacità di anticipare le tendenze hanno reso il marchio un simbolo di eleganza e raffinatezza.

La quotazione in borsa e l’ingresso nel gruppo LVMH

Nel luglio del 1995, Trapani ha segnato un momento cruciale per Bulgari, portando il marchio alla quotazione in borsa di Milano. Questa mossa ha rappresentato un passo fondamentale per la maison, consentendole di accrescere la propria visibilità e attrarre investimenti. La presenza in borsa è durata fino al 2011, anno in cui Bulgari è stata acquisita dal noto gruppo francese LVMH. Dopo questa integrazione, Trapani ha continuato a affrontare nuove avventure professionali, ricoprendo ruoli influenti in aziende come Clessidra e Tiffany.

Un leader visionario e un mentore

La dedizione di Trapani non si è fermata alla sua esperienza con Bulgari. Ha intrapreso nuove sfide professionali, contribuendo in modo significativo a diverse aziende, tra cui il gruppo Florence, che ha fondato di recente. I membri di Florence lo ricordano con affetto e stima, sottolineando come Trapani abbia sempre supportato il progetto non solo attraverso investimenti, ma anche condividendo la sua vasta esperienza e conoscenza del settore.

Il tributo dei colleghi e soci

La comunità imprenditoriale e i colleghi di Trapani hanno espresso il loro profondo dolore per la sua scomparsa. Un comunicato del gruppo Florence ha evidenziato quanto fosse importante la sua figura: “Fin dall’inizio, Francesco ha ricoperto con passione il ruolo di presidente, mostrando una ferma convinzione nel progetto e sostenendolo con il suo investimento e la sua leadership.” La sua capacità di ispirare e guidare gli altri ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Funerali e commemorazioni

I funerali di Francesco Trapani si terranno sabato a mezzogiorno presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. È previsto un ampio afflusso di amici, familiari e colleghi che desiderano onorare la sua memoria e celebrare la vita di un uomo che ha dedicato la sua esistenza a costruire un impero nel mondo del lusso.

La sua eredità vivrà attraverso i valori e le idee che ha instillato nel settore, ispirando le generazioni future di imprenditori e leader. Francesco Trapani non è solo un nome, ma un simbolo di eccellenza e innovazione nel panorama della moda e del lusso.