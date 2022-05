Francesco Turco torna a Uomini e Donne: il cavaliere pugliese è single.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà un ritorno che i fan non sospettavano. Stiamo parlando di Francesco Turco, cavaliere che ha lasciato il programma parecchio tempo fa. La sua ultima storia d’amore è finito e adesso potrebbe essere pronto per ritrovare l’amore.

Francesco Turco torna a Uomini e Donne

Stando ad alcune anticipazioni, Francesco Turco sta per tornare a Uomini e Donne. Il cavaliere ha abbandonato il programma di Maria De Filippi qualche tempo fa e nel corso del suo percorso nel format ha regalato ai telespettatori diversi siparietti divertenti. In un primo momento, precisamente nel 2013, Francesco aveva iniziato una frequentazione con Gilda. Appena usciti da U&D, però, la relazione è giunta al capolinea a causa della distanza. Turco, infatti, vive in Puglia, mentre la dama è di Torino.

Francesco Turco è tornato single

Dopo la fine della frequentazione con Gilda, Francesco ha ritrovato l’amore con la dama Antonia Parisi. Quest’ultima, intervistata da Solonotizie24.it, aveva dichiarato:

“Mentre ballavamo, ci siamo accorti che stava scattando la scintilla: In quel momento abbiamo capito che tra di noi c’era qualcosa di speciale che andava coltivato. Quando lo vedevo a Uomini e Donne non ero gelosa perché per me era solo un amico. Poi quando il legame si è fatto più intenso, sono stata categorica! Se vuoi che ci conosciamo meglio devi lasciare la trasmissione”.

Ad oggi, anche questa relazione è finita e Turco è tornato single.

Francesco pronto a ritrovare l’amore a Uomini e Donne?

Adesso che non c’è più una donna nella sua vita, Francesco sembra pronto per tornare a Uomini e Donne. Al momento, però, le anticipazioni non dicono se Turco vestirà ancora i panni di cavaliere oppure se sarà un semplice ospite.