Francesco Valdiserri investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo. La madre: “Non sarò mai più felice”

Si chiamava Francesco Valdiserri il ragazzo investito e ucciso sulla Cristoforo Colomba a Roma, nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre. I genitori della vittima sono Paola Di Caro, giornalista politica del Corriere della Sera, e Luca Valdisseri, giornalista Rcs.

Dopo aver appreso la drammatica notizia, Di Caro ha commentato la morte del figlio con le seguenti parole: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita.

Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso”.

La madre della vittima, inoltre, ha aggiunto: “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarà mai più. Ciao Francesco amore mio”.

Il cordoglio dei politici

Alla giornalista ha risposto Giorgia Meloni. La premier in pectore, infatti, ha commentato il post della giornalista, scrivendo: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.

Tanti i messaggi di cordoglio postati da altri personaggi del mondo della politica italiana come Guido Crosetto (“Paola… un fortissimo doloroso abbraccio… non riesco a non piangere con te…”), Matteo Salvini (“Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera”), Renato Brunetta, Carlo Calenda (“Impensabile dolore.

Ti siamo vicini. Un grandissimo abbraccio”), Enrico Letta, Annamaria Bernini, Maurizio Gasparri, Simona Malpezzi, Walter Veltroni o anche Andrea Purgatori (“Tutto questo è assurdo. Sono annichilito e vi abbraccio, Paola. Come amico e come padre”).