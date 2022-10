Chiara Silvestri, la ragazza di 23 anni accusata di omicidio stradale, ha ammesso di aver bevuto e di non ricordare l'incidente.

Chiara Silvestri, 23enne accusata di omicidio stradale, non ricorda il momento in cui ha investito Francesco Valdiserri e ha ammesso di aver bevuto prima di guidare la sua automobile.

Francesco Valdiserri, la ragazza che lo ha investito: “Quella sera ho bevuto, quei due non li ho visti”

Chiara Silvestri, 23enne arrestata per l’omicidio stradale di Francesco Valdiserri, ha ammesso davanti al giudice di aver bevuto la sera dell’incidente, ma di non ricordare nulla di quanto accaduto. “Avevo bevuto, ma la cannabis l’ho fumata due giorni prima, non quella sera. Non ricordo il momento dello schianto, non stavo guardando il cellulare” ha dichiarato la giovane. La 23enne, sotto shock, è scoppiata a piangere durante l’interrogatorio e ha dichiarato di essere distrutta dal senso di colpa.

“Non li ho visti” ha dichiarato. Sul telefonino è stata disposta una perizia tecnica, che dovrà accertare se la 23enne lo stava usando al momento dell’incidente. Al vaglio anche la velocità. Secondo le prime verifiche procedeva a 70 chilometri orari in un tratto in cui la velocità consentita era di 30 chilometri.

Francesco Valdiserri, investito sul marciapiede

L’amico che era con lei ha spiegato di non essersi accorto del motivo per cui la macchina ha sbandato, ma sicuramente verrà riascoltato.

Francesco Valdiserri, figlio dei giornalisti de Il Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, è stato investito la sera del 20 ottobre in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore. Camminava sul marciapiede, quando la macchina gli è piombata addosso. Il giovane era appena stato al cinema con un amico e stava andando a prendere l’autobus per tornare a casa. Il ragazzo che era con lui è rimasto illeso, ma sotto shock.