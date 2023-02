Francesi ancora in piazza contro riforma delle pensioni

Parigi, 11 feb. (askanews) – Nuovo capitolo del braccio di ferro tra sindacati e governo in Francia per la riforma del sistema pensionistico. E’ il quarto giorno di mobilitazione dall’inizio dell’anno contro la riforma. I sindacati sono scesi ancora la strada in tutta la Francia e puntano molto su questa mobilitazione. “Più persone ci sono in strada sabato, più forza avremo per moltiplicare le azioni dopo. Questo è tutto ciò che conta per noi “, afferma Julien Troccaz, segretario federale SUD-rail a Parigi.

Tuttavia, l’idea di un irrigidimento a fine febbraio a inizio marzo, una volta terminate le vacanze scolastiche, sta prendendo peso.