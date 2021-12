Francia, 13enne muore folgorata a causa del cellulare in carica sul bordo della vasca da bagno

Tragedia a Macon, in Francia, è qui che una 13enne è morta folgorata, dopo che il suo cellulare posto in carica a bordo vasca, è caduto in acqua.

Francia, 13enne muore folgorata a causa del cellulare in carica sulla vasca da bagno

Stando a quanto si apprende dal noto quotidiano locale Le Journal de Saône et Loire, la ragazza è morta a causa del suo cellulare, che era stato messo in carica sul bordo della vasca ed è accidentalmente caduto in acqua, mentre lei si trovava all’interno della vasca da bagno.

Francia, 13enne muore folgorata a causa del cellulare: la disperata corsa in ospedale

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori presso l’abitazione della giovane Célestine in seguito al tragico incidente, gli stessi sono stati allertati da un’amica della 13enne che in quel momento si trovava in casa con lei ed è rimasta sotto shock per quanto accaduto.

Célestine in un primo momento è stata rianimata e poi trasferita in ospedale, dopo alcuni giorni passati in coma, la giovane non ce l’ha fatta ed è morta.

Francia, 13enne muore folgorata a causa del cellulare: il disperato appello della madre

A Le Journal de Sâone et Loire la mamma di Célestine ha lanciato un disperato appello, rivolto ai giovani coetanei in termini d’età della figlia, ecco le sue strazianti parole:

“Mi rivolgo a quei giovani che sono sempre incollati ai telefoni: questa tragedia sia un avvertimento per voi”.

E ancora: