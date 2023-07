Francia, 14 luglio: spettacolo di fuochi artificiali alla Tour Eiffel

Parigi, 15 lug. (askanews) – In una Parigi pressoché blindata, lo spettacolo dei fuochi d’artificio alla Tour Eiffel per la tradizionale festa nazionale del 14 luglio, in Francia che rievoca la presa della Bastiglia nel 1789 che diede il via alla famosa Rivoluzione francese.

Circa 45mila poliziotti e gendarmi, unità d’élite, droni e anche veicoli blindati armati sono stati impiegati nel dispositivo di sicurezza, sulla scia delle recenti rivolte nel Paese nate a fine giugno 2023 in seguito alla morte di Nahel, un ragazzo di 17 anni ucciso da un poliziotto nel corso di un controllo stradale.