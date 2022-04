Francia al voto, primo turno presidenziali con Le Pen in rimonta

Parigi, 10 apr. (askanews) – Dopo una campagna elettorale in sordina, schiacciata tra l’emergenza della crisi ucraina e concrete paure per la situazione economica, la Francia va oggi alle urne per il primo turno delle presidenziali.

Il presidente uscente Emmanuel Macron è dato chiaramente per favorito al primo turno, ma la sua principale sfidante, Marine Le Pen, è in rimonta nei sondaggi. L’esito finale, sino a poco tempo fa dato per scontato un po da tutti, appare meno chiaro.

I seggi aprono alle sette per chiudere alle 19, ma i prefetti possono disporre il prolungamento delle operazioni di voto di almeno un’ora, cosa che hanno già fatto nelle grandi città, come a Parigi, Marsiglia e Lione, dove i seggi chiuderanno alle 20.

Nelle immagini della France Presse, operazioni di voto a Parigi nel XVmo arrondissement.