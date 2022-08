Francia, almeno 2.000 euro al mese a insegnanti a inizio carriera

Roma, 25 ago. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso che l’aggiornamento degli stipendi degli insegnanti sarà realizzato in modo che nessuno inizi la propria carriera guadagnando meno di “2.000 euro netti” al mese. Lo ha annunciato in apertura della riunione dei rettori alla Sorbonne a Parigi.

“Questo è il motivo per cui, sulla base del lavoro del summit dell’istruzione a Grenelle, che anche voi avete condotto, abbiammo iniziato una rivalutazione generale degli stipendi due anni fa, che sarà realizzata, garantendo che nessun insegnante inizia la sua carriera con meno di 2.000 euro netti al mese, ma con un investimento nazionale massiccio di cui ci facciamo carico, che il ministero continuerà a perseguire, e che permetterà un aumento del 10% circa della remunerazione in confronto allo status quo all’inizio della carriera per i nostri insegnanti, e così, in maniera incondizionata”.