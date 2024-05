Francia, assalto a furgone polizia penitenziaria: due agenti uccisi

Roma, 14 mag. (askanews) – Due agenti penitenziari sono stati uccisi e altri tre sono rimasti gravemente feriti al casello di Incarville, in Normandia, quando il furgone che trasportava un detenuto è stato preso d’assalto da uomini armati tra Evreux e Rouen. L’uomo è riuscito a fuggire.

“È uno shock per tutti noi; saremo intransigenti”, ha commentato il presidente Emmanuel Macron su X. “Il nostro dolore è quello di un intero Paese, un intero Paese sconvolto da questo attacco di inaudita violenza – ha detto il primo ministro francese Gabriel Attal – un intero Paese che è grato per l’impegno dei suoi agenti, per l’impegno quotidiano dei suoi agenti penitenziari. Un intero Paese che non si tirerà mai indietro di fronte alla violenza e agli attacchi”.

L’Assemblea nazionale ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’agguato.

Secondo la stampa francese il detenuto evaso, soprannominato “La Mosca”, sarebbe originario di Rouen, con diverse condanne penali, in particolare per “traffico di droga” e “tentato omicidio” ma non rientrerebbe nell’elenco dei detenuti radicalizzati. Subito dopo l’agguato, avvenuto verso le 11 del mattino, è scattata la caccia all’uomo con centinaia di agenti