Francia, attacco in un parco ad Annecy: 4 bambini feriti a coltellate

Parigi, 8 giu. (Adnkronos) – Sei persone, fra cui 4 bambini piccoli, sono state ferite da un individuo armato di coltello in un parco ad Annecy, nella regione dell'Alta Savoia in Francia. Lo ha reso noto la prefettura della città francese, secondo quanto riferisce Bfmtv, dopo che i media avevano riportato un numero più alto di feriti.

I quattro bambini accoltellati hanno un'età compresa fra i 22 mesi i tre anni, scrive il quotidiano locale Le dauphiné liberé: si tratta di un maschietto di due anni e la sorellina poco più grande, una bambina di 3 anni di nazionalità britannica e un bambino di 22 mesi di nazionalità tedesca. Quest'ultimo è stato ricoverato a Ginevra, mentre gli altri tre sono ricoverati ad Annecy e Grenoble. Un'altra vittima è un uomo di 70 anni che era seduto una panchina. Due dei bambini feriti e un adulto ferito sono in pericolo di vita.

L'aggressore, Abdalmasih H., è stato arrestato. La polizia gli ha sparato, colpendolo a più riprese soprattutto alle gambe. L'aggressione è avvenuta intorno alle 9.40 vicino al lago di Annecy in "un'area giochi dove ci sono barche, pedalò, un numero incalcolabile di turisti". L'assalitore "ha iniziato a urlare, si è diretto verso i passeggini e ha iniziato a dare colpi a ripetizione ai piccoli", racconta un altro testimone. "Quando si è visto circondato dagli agenti, si è diretto verso una coppia e ha accoltellato la persona anziana".

L'arresto del sospetto è avvenuto quattro minuti dopo la prima richiesta di aiuto fatta alla polizia, verso le 9.45, secondo quanto riportato da Bfmtv.

Secondo fonti di polizia l'aggressore è un richiedente asilo siriano, classe 1991, senza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell'ordine. Entrato legalmente in territorio francese, aveva presentato richiesta d'asilo nel mese di novembre scorso in Francia, secondo una fonte della polizia citata da Bfmtv. In aprile aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia. Al momento le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria. La procura nazionale antiterrorismo sta valutando la situazione.

L'uomo, che si è dichiarato come siriano di religione cristiana nella richiesta di asilo presentata in Francia lo scorso novembre, è sposato con una donna svedese e padre di un bambino di tre anni, più o meno la stessa delle sue piccole vittime.

La premier francese, Elisabeth Borne, si recherà oggi a Annecy. "Attacco di assoluta vigliaccheria questa mattina in un parco di Annecy. Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati", ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron.