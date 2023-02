Francia, attivisti 'eco' imbrattano circa 60 bancomat Bnp Paribas

Milano, 7 feb. (askanews) – Militanti del gruppo Extinction Rebellion hanno saccheggiato una sessantina di bancomat della banca BNP Paribas. Un’azione chiamata “banca troppo sporca”. Gli sportelli bancomat sono stati imbrattati con colla, mastice, vernice e argilla. Le immagini diffuse sui social dal movimento ambientalista

“Formalmente informata di cessare il suo sostegno a nuovi progetti di combustibili fossili da diverse ONG nell’ottobre 2022, la banca ha dichiarato di non essere d’accordo il 24 gennaio con le ingiunzioni del collettivo ‘L’Affaire BNP’, che l’ha attaccata.

BNP ha quindi scelto esplicitamente e pubblicamente di continuare le sue attività finanziarie deleterie, quando ogni giorno speso a sostenere i combustibili fossili è un passo in più verso il caos ecologico previsto dall’IPCC”, ha spiegato Extinction Rébellion, che afferma di essere passata a “una nuova fase di lotta”.

Da parte sua, BNP Paribas ha spiegato di essere “impegnata in un piano di transizione ecologica molto proattivo” e di essere una delle prime banche “ad aver annunciato che i suoi finanziamenti in essere per la produzione di energie a basse emissioni di carbonio sono già superiori a quelli per i combustibili fossili”.

“Non finanzia alcun progetto petrolifero dal 2016 e avrà completato per oltre l’80% la transizione dalle sue attività di finanziamento alla produzione di energia a basse emissioni di carbonio entro il 2030”, ha aggiunto la banca, citata da Le Figaro.