Francia, Bayrou: "Le forze che vogliono far cadere governo si odiano"

Roma, 29 ago. (askanews) – Il premier francese François Bayrou è intervenuto alla grande Fiera agricola di Ch lons-en-Champagne, Francia orientale, in merito al voto di fiducia in programma l’8 settembre, al quale ha deciso di sottoporsi, nonostante l’alta probabilità che il suo governo venga rovesciato.

“Le forze che si uniscono per ottenere la caduta del governo, lo vogliono, sono in conflitto diretto tra loro – ha denunciato – Sono forze che, come si può vedere nell’Assemblea Nazionale, si odiano e si insultano tra di loro”.

Bayrou sostiene di non esagerare o drammatizzare la situazione del debito, che ammonterà a 67 miliardi di euro quest’anno e a oltre 100 miliardi di euro nel 2029, secondo la Corte dei Conti”. Inoltre ha criticato coloro che, come i socialisti, vogliono ridurre il suo obiettivo di risparmio di 44 miliardi di euro l’anno prossimo. Invitati a Matignon, come gli altri partiti politici, i socialisti hanno annunciato che voteranno contro il Primo Ministro.

“Il Partito Socialista e La France insoumise (LFI) durante lun comizio universitario lo scorso fine settimana, cosa cantavano i partecipanti all’università del back-to-school de La France Insoumise? Cantavano ‘Tutti detestano il PS!’. E i leader socialisti si sono arrabbiati”, ha aggiunto.

Bayrou, che usa toni sempre più da campagna elettorale, ha replicato infine, anche alle critiche ricevute su TF1 per aver parlato dei “boomer”, mentre il suo piano si rivolge in particolare ai pensionati, con un anno di sospensione degli aumenti delle pensioni e la sostituzione della detrazione fiscale del 10% con un’aliquota fissa.