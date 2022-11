Karim Benzema ha accusato un problema fisico durante un allenamento e ha fatto degli accertamenti.

Il calciatore ha subito un infortunio al quadricipite della coscia sinistra, che lo ha costretto a ritirarsi dal Mondiale.

Francia, Benzema infortunato: costretto a ritirarsi dal Mondiale

Il rientro in allenamento per Karim Benzema è durato pochissimo. Il francese ha lasciato il campo a causa di un infortunio al quadricipite della coscia sinistra. Il neo Pallone d’oro era appena tornato a disposizione del c.t Deschamps dopo giorni di lavoro a parte in quanto reduce da un problema muscolare.

I controlli che ha effettuato hanno confermato quello che si temeva, ovvero un nuovo infortunio muscolare. Benzema sarà costretto a saltare il Mondiale. Con un tweet la federazione francese ha rivolto i migliori auguri di guarigione al calciatore.

Infortunio per Benzema: il comunicato ufficiale

“Karim Benzema fuori dai Mondiali. Colpito al quadricipite della coscia sinistra, l’attaccante del Real Madrid è costretto a rinunciare alla partecipazione al Mondiale. Karim Benzema è stato costretto ad interrompere l’allenamento in gruppo a causa di un dolore al quadricipite della coscia sinistra.

È andato a fare una risonanza magnetica in un ospedale di Doha e purtroppo è stata confermata una lesione del retto femorale, che richiederà un periodo di recupero di tre settimane” è il comunicato ufficiale. “Sono estremamente triste per Karim. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l’immensa sfida che ci attende” ha commentato Didier Deschamps. Un’altra assenza pesante, dopo quelle di Kante, Pogba, Kimpembe, Nkunky e Maignan.

Il c.t. francese ha tempo fino a lunedì per comunicare alla Fifa la lista definitiva.