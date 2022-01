Francia, bimba inglese di 5 anni morta sugli sci: investita mentre faceva lezione

Tragedia sulle piste da sci in Francia: una bimba di appena 5 anni ha perso la vita mentre faceva lezione sulla neve. È stata investita.

Terribile incidente su una pista da sci delle Alpi francesi: una bambina di appena 5 anni ha perso la vita mentre stava facendo una delle sue prime lezioni per imparare a sciare.

È successotutto nella mattinata di sabato 15 gennaio, intorno alle ore 11:00, a Flaine, nella regione dell’alta Savoia.

Francia, bimba morta sugli sci: la dinamica

Come anticipato, la bambina stava svolgendo una lezione di sci con l’istruttore e si trovava su una pista blu – classificata come facile – quando un uomo sulla quarantina di età l’ha trovolta.

Inutili i tentativi di evitarla negli attimi precedenti all’impatto, così come i tentativi di primo soccorso operati dallo stesso colpevole. La piccola purtoppo ci ha lasciati durante il trasporto d’urgenza in elicottero.

Francia, bimba morta sugli sci: chi era la piccolissima

La piccola di soli 5 anni era una bambina inglese, probabilmente in vacanza per la settimana bianca insieme ai genitori. Quello che doveva essere un memorabile weekend sulla neve si è però trasformato in una tragedia.

Sotto shock anche l’uomo 40enne che ha causato la morte della bambina.