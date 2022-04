Francia: Boccia (Pd), 'in Italia con Le Pen la stessa destra che arrossisce per Putin'

Roma, 11 apr (Adnkronos) – "Abbiamo dovuto attendere la vicenda drammatica della pandemia per fare una emissione di debito comune e gli investimenti comuni, erano 20 anni che facevamo quella battaglia. Ma noi, a differenza della destra, diciamo andiamo avanti, più Europa.

Loro dicono meno Europa, chiusure, muri, fili spinati". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina.

"Questo verrà fuori dal ballottaggio tra Macron e la Le Pen. Non è un caso che in Italia la destra sovranista e nazionalista tifa Le Pen, la stessa che arrossisce di fronte a Putin, non dice nulla o si limita a dire siamo delusi, come ha fatto Berlusconi, non riuscendo ad andare oltre", ha aggiunto il responsabile Enti locali del Pd.