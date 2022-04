Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Equidistanza tra Macron e Le Pen? No, grazie. I progressisti non possono che auspicare la vittoria del presidente uscente per respingere l'estremismo antieuropeista in Francia. Macron però metta al centro del suo operato le risposte al disagio sociale che in tanti manifestano".

Così Laura Boldrini del Pd su twitter sulle parole di Giuseppe Conte.