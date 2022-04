Francia: Calenda a Letta, 'ma come fai ad andare avanti con Conte?**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Enrico Letta comprendi che il tuo alleato Giuseppe Conte è equidistante da Le Pen e Macron mentre tu sostieni che una vittoria della Le Pen sarebbe una vittoria di Putin? Come fate ad andare avanti insieme con queste differenze sui valori di fondo di una democrazia liberale?".

Così Carlo Calenda su twitter dopo le parole di ieri in tv di Giuseppe Conte sulle elezioni francesi.

Aggiunge il leader di Azione: "Stessa domanda potrei farla a Berlusconi sulle posizioni di Matteo Salvini. La verità è che siete rimasti intrappolati in questo bipopulismo che porterà entrambi i poli a non riuscire a governare. Starete insieme il tempo di una campagna elettorale e poi ripiomberemo nel caos. Come fanno i riformisti dei due schieramenti a rimanere in silenzio davanti a questo disastro annunciato?".