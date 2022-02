Francia, candidata Pécresse cerca il sostegno di Sarkozy

Parigi, 11 feb. (askanews) – La candidata alla presidenza francese Valérie Pécresse si dice “molto felice” di aver avuto una conversazione “franca e affettuosa” con l’ex capo di Stato Nicolas Sarkozy, al termine dell’incontro, senza entrare nei dettagli o dire se ha ottenuto assicurazioni.

“Abbiamo avuto una conversazione tra amici, una conversazione schietta e affettuosa ed è stato molto utile per me avere i consigli di un ex Presidente della Repubblica.

È stato, vorrei dire, un momento in famiglia”.

Quindi Sarko l’appoggerà?, le chiede il giornalista

“Ascolti, sono molto contenta di questo incontro, non le dirò di più”.

Arrivata intorno alle 11.30, la candidata è andata via dopo oltre un’ora, seguita dalle telecamere dopo che l’ex segretaria di Stato di Nicolas Sarkozy, ha annunciato il suo sostegno a Emmanuel Macron, descrivendo la linea del partito Les Républicains come troppo “radicale”.