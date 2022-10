Parigi, 16 ott. (askanews) – Un corteo di 140 mila persone sta marciando per le vie di Parigi, per protestare contro il caro vita e i cambiamenti climatici. L’organizzatore della marcia, Jean-Luc Mélenchon, citato da Le Figaro, parla di “enorme successo”. Per le autorità i manifestanti sarebbero 30mila.