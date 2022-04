Francia: Di Maio, 'sovranismo ci isola, abbiamo bisogno di europeismo'**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Da ministro degli Esteri non posso entrare nelle questioni politiche di un altro Paese. Dico una considerazione che vale per l'Italia e la faccio mia. Noi oggi possiamo scegliere due strade, quella del sovranismo, che è quella che ci isola, e quindi poi non avremmo il diritto di chiedere all'Ue il tetto al prezzo del gas o un altro Recovery Fund di guerra per aiutarci" e "poi c'è l'europeismo che ci consente di non far deflagrare le nostre strutture internazionali, l'Ue, la Nato, ma anzi di continuare a rafforzarle perché ci sono tante cose da correggere".

Ha risposto così Luigi Di Maio a Radio Anch'io a una domanda sul ballottaggio delle elezioni presidenziali in Francia. "Dico semplicemente che in questo momento – ha insistito – abbiamo bisogno di europeismo e non sovranismo e soprattuto in un momento del genere in Europa".