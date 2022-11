Francia e Spagna, stop ai veicoli a benzina

(Adnkronos) - Francia e Spagna si sono impegnate a fermare le vendite di veicoli a benzina entro il 2035, nell'ambito degli sforzi per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. L'annuncio è arrivato in occasione dei colloqui sul clima della COP2...

(Adnkronos) – Francia e Spagna si sono impegnate a fermare le vendite di veicoli a benzina entro il 2035, nell'ambito degli sforzi per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

L'annuncio è arrivato in occasione dei colloqui sul clima della COP27, in Egitto. Parigi e Madrid fanno parte di un gruppo di nuovi firmatari della Dichiarazione sui veicoli a emissioni zero, lanciata alla conferenza di Glasgow dello scorso anno. I firmatari si impegnano a passare al 100% delle vendite di veicoli a zero emissioni entro il 2035 nei mercati principali ed entro il 2040 in tutto il mondo.