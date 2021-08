Francia, entra in vigore il green pass “generalizzato”

Parigi, 9 ago. (askanews) – In Francia entra in vigore il pass sanitario ‘generalizzato’ per gestire la vita pubblica in tempi di nuovo aumento dei contagi da Covid-19: il lasciapassare diventa obbligatorio per accedere a bar, ristoranti, cinema, teatri, ospedali, parrucchieri, treni e bus a lunga percorrenza.

In alternativa, come in un numero sempre crescente di Paesi europei, bisognerà munirsi di un tampone negativo o un certificato di guarigione. Invano i ristoratori hanno cercato di ottenere un’esenzione per gli spazi all’aperto.

Stamattina abbiamo messo un nuovo cartello e messo dei cordoni per delimitare il dehors e controllare la gente che entra, questo è il solo modo per tornare a vivere spiega Yoann, un ristoratore di Parigi.

L’introduzione generalizzata del green pass non piace a tanti e sabato è stata contestata da diverse azioni di protesta, che hanno portato in strada quasi 250mila persone. Il Consiglio costituzionale lo ha però convalidato, rigettando le obiezioni dei no-green-pass e le autorità francesi sono convinte che la linee intransigente serve ad evitare il peggio dopo l’estate.

“Penso che all’inizio l’applicazione sarà un po’ difficile perché ci sono molte persone contrarie alla certificazione, ma penso che poi si adatteranno tutti” spiega Gabrielle.

Al momento, il 65,9% dei francesi ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid.