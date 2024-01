Francia, Gabriel Attal nominato premier, il più giovane della storia

Parigi, 9 gen. (askanews) – Ha trentaquattro anni e diventa il più giovane capo di gabinetto nella storia della Francia, Gabriel Attal succede ad Elisabeth Borne dopo le sue dimissioni.

È considerato il pupillo del presidente francese, Emmanuel Macron che lo ha chiamato a capo del Governo, nonostante la giovane età ha una carriera politica alle spalle di tutto rispetto, è stato portavoce di Matignon durante la pandemia da Covid-19 e attualmente è ministro dell’Educazione.

Molto popolare è il primo premier francese apertamente omosessuale, è sposato con l’europarlamentare Stéphane Séjourné e si è distinto in questi anni per la sua capacità di comunicazione e di dialogo cose che sembrano fondamentali per dare nuovo slancio al mandato di Emmanuel Macron in vista delle elezioni europee del prossimo giugno.

L’astro nascente della politica francese prende l’eredità di Elisabeth Borne, liquidata senza troppi scrupoli dal Presidente. Macron l’ha “ringraziata con tutto il cuore” in un messaggio su X, per il suo “lavoro esemplare al servizio della nazione”.

La premier è stata protagonista di due anni sulle montagne russe con la riforma delle pensioni passata grazie alla fiducia posta in Parlamento e molto contestata dalle piazze e dall’opposizione, poi con la legge sull’immigrazione.