Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "Il sovranismo non è scomparso" ma "penso che il presidente Macron abbia tutte le possibilità di vincere al secondo turno. Il sovranismo non è scomparsi ma quello che deve essere chiaro è che se andiamo ciascuno per conto proprio siamo destinati a un avvenire di subalternità".

Così Paolo Gentiloni a Di Martedì su La7.