Francia: giornalista Zemmour, 'se non mi presentassi a elezioni deluderei molte persone'

Parigi, 26 set. (Adnkronos) – Il quasi candidato alle elezioni presidenziali francese, il giornalista dell'ultradestra francese Eric Zemmour fa un ulteriore passo avanti verso la sua candidatura seppur non compiendo il passo decisivo. Nel corso di una trasmissione diffusa dalla radio francese 'Europe 1' e dalla tv all news Cnews, il polemista ed ex giornalista di 'Le Figaro' ha spiegato, rispondendo a una domanda, che "non se non mi presentassi" alle elezioni presidenziali programmate per il mese di aprile 2022, "deluderei molte persone.

Sarebbe preso come un tradimento, una diserzione. E questo ha un peso nella mia decisione. Spero che nella mia vita non avrò a mostrare questi difetti. Sceglierò il mio momento", ribadisce Zemmour.