Francia, gli agricoltori protestano con i trattori all'Arco di Trionfo

Roma, 1 mar. (askanews) – Continua la protesta degli agricoltori. A Parigi questa volta hanno bloccato il traffico intorno al famoso Arco di Trionfo con trattori e balle di fieno, affermando che la protesta è finalizzata a “salvare l’agricoltura francese”.

Gli agricoltori hanno esposto striscioni intorno al monumento sul viale degli Champs-Elysees. Un centinaio si sono radunati già dalle primissime ore del mattino.

“Il Coordinamento Rurale si appropria dell’Arco di Trionfo in modo simbolico e pacifico”, ha dichiarato il sindacato degli agricoltori in una dichiarazione sulla piattaforma di social media X, aggiungendo che si tratta di un grido per “salvare” l’agricoltura in Francia.

Il sindacato ha dichiarato di volere “un’azione rapida per salvare il 45% delle nostre aziende agricole che si trovano in difficoltà finanziarie”.

Gli agricoltori di tutta Europa protestano da settimane contro le norme ambientali troppo restrittive imposte dall’Ue, la concorrenza delle importazioni a basso costo dai paesi extracomunitari e i bassi redditi.

