Francia, governo studia pass vaccinale invece del pass sanitario

Milano, 21 dic. (askanews) – Le associazioni locali a Matignon vengono ricevute dal primo ministro Jean Castex e dal portavoce del governo Gabriel Attal per discutere le misure che fanno molto parlare. L’esecutivo francese sta infatti studiando l ipotesi di trasformare il pass sanitario rilasciato con i vaccini o la guarigione, ma anche con un test negativo, in un pass vaccinale, soltanto per i vaccinati. Il governo vorrebbe arrivare a una legge entro gennaio, dopo un dibattito parlamentare, ma i sindacati chiedono più smart working e meno pressioni sui lavoratori.