Francia, i “convogli della libertà” assediano la Capitale: centinaia di veicoli identifcati dagli agenti

A Parigi è tensione. La Capitale francese è stata presa d'assalto dai "convogli della libertà". Almeno 500 i veicoli intercettati.

Parigi in queste ultime ore sta vivendo attimi di tensione. La Capitale è stata “letteralmente” presa d’assalto da un’ondata di no vax e no green pass che hanno tentato di entrare in città sfidando le Forze dell’ordine. Le proteste sono denominate “convogli della libertà” sulla riga di ciò che è avvenuto in Canada.

Stando a quanto si apprende sarebbero centinaia i veicoli intercettati.

Macron’s minions smash the window of the convoy for freedom on the Champs-Élysées in #Paris! pic.twitter.com/tF3C464K51 — Silent Majority (@PatrioticCougar) February 12, 2022

Francia, proteste nella Capitale: Champs-Elysées invase dai veicoli

Dalle Champs-Elysées a Place d’Italie per arrivare all’arco di trionfo…

sono diverse le aree del centro parigino che sono state prese di mira dai manifestanti. A descrivere cosa è accaduto in particolare nelle Champs-Elysées è la giornalista Catherine Norris-Trent di FRANCE 24 che ha spiegato: “Ci sono numerosi veicoli della polizia qui e auto del cosiddetto “Freedom Convoy” – manifestanti che, nonostante il divieto, sono entrati in macchina a Parigi e stanno bloccando la rotatoria. La polizia ha cercato di allontanarli, ha chiesto alle persone di sgomberare la scena e ci sono state delle colluttazioni”, ha detto.

Alcuni manifestanti tentano di raggiungere a piedi l’arc de triomphe

Diverse persone avrebbero inoltre addirittura provato a raggiungere a piedi l’arco di Trionfo. Si sarebbero quindi diretti verso le Champs-Elysées nonostante i divieti. Le forze dell’ordine hanno quindi impiegato i gas lacrimogeni. Più nello specifico sarebbero circa 7200 gli agenti impiegati. Stando a quanto riferito dalla polizia sarebbero 44 le persone fermate. Più di 300 invece le multe con verbale.