Francia, il governo intende revocare pass vaccinale a fine marzo

Roma, 9 feb. (askanews) – La Francia si appresta a revocare “a fine marzo, inizio aprile” il pass vaccinale, in ragione del miglioramento della situazione sanitaria. L’annuncio del portavoce del governo francese Gabriel Attal.

“Ci sono delle misure che si applicano oggi ancora nel nostro paese, esse saranno revocate progressivamente, una parte delle misure è stata revocata il 2 febbraio, un’altra serie di misure il 16 febbraio. Ho sempre detto in merito al pass vaccinale che lo leveremo quando ci sarà una normalizzazione della situazione in ospedale, cioé quando non ci sarà più un ospedale sotto forte pressione a causa del Covid, constatiamo che c’è un inizio di miglioramento in ospedale.

E ci sono delle proiezioni, dei modelli che ci fanno sperare effettivamente in questo orizzonte a fine marzo, inizio aprile, la situazione sarà sufficientemente migliorata in ospedale in modo da levare il pass vaccinale, forse anche avanzare sulla questione dello stop all’obbligo della mascherina”, ha spiegato.

(fonte immagini Eliseo)