Francia, Macron annuncia la costruzione di nuove centrali nucleari. Green Pass per over 65 solo con terza dose

Il Presidente francese Macron rivolgendosi alla Nazione ha annunciato nuove centrali nucleari. Il rinnovo del Green Pass per gli over 65 avverrà solo con la terza dose.

Il rinnovo del Green Pass per gli over 65 avverrà solo con la somministrazione della terza dose. Lo ha annunciato il Presidente francese Emmanuel Macron che si è rivolto alla Nazione in diretta tv: “Dal 15 dicembre la validità del green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino contro il Covid”.

Altro punto centrale del suo intervento riguarderà inoltre la costruzione di nuove centrali nucleari. Una questione che potrebbe riaprire la discussione anche in Italia.

Francia Macron vaccino, “Rilanciare la costruzione di reattori nucleari”

Uno dei punti annunciati dal Presidente Macron riguarda la realizzazione di nuovi reattori nucleari, un annuncio che promette essere un tema molto discusso anche in Italia dove il nucleare è stato abolito più di trent’anni fa: “Stiamo andando per la prima volta da decenni a rilanciare la costruzione di reattori nucleari nel nostro Paese e continuare a sviluppare le energie rinnovabili”, ha spiegato il capo dello Stato francese.

La costruzione del nucleare in particolare mira a raggiungere “la neutralità del carbonio nel 2050”.

Francia Macron vaccino, il controllo del Green Pass sarà rafforzato

Altro punto portato all’attenzione della popolazione francese è stato il Green Pass che – precisa il Presidente francese – verrà rafforzato ovunque. Il capo dello stato d’oltralpe a questo proposito ha dichiarato: “È grazie alla vaccinazione, al pass, alle limitazioni che potremo continuare a vivere e non chiudere le attività”

Francia Macron vaccino, “L’80% dei cittadini in terapia intensiva ha più di 50 anni”

Nel corso del suo intervento, il presidente Macron ha illustrato alcune stime relative ai recenti contagi. In particolare Macron ha affermato: “Anche le persone sotto i 65 anni vedono diminuire nel tempo la protezione conferita dal vaccino. Infatti, mentre vi parlo, più dell’80% delle persone in terapia intensiva ha più di 50 anni”.