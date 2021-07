Francia, il Senato approva l’estensione del pass con modifiche

Roma, 26 lug. (askanews) – Il pass sanitario anti-Covid è stato adottato in via definitiva da deputati e senatori francesi arrivati a un compromesso su un testo considerato controverso, così come auspicato dal presidente Emmanuel Macron e dopo le proteste che hanno visto oltre 160.000 francesi scendere in piazza.

I 14 parlamentari riuniti in commissione mista hanno raggiunto un accordo ieri sera, al termine di 4 ore di discussioni sul disegno di legge che prevede l’estensione del pass sanitario e la vaccinazione obbligatoria dei sanitari.

Il Senato, dominato dalla destra, ha poi approvato nella notte tra domenica e lunedì il testo modificato con 195 voti a favore, 129 contrari e 17 astenuti, come ha confermato il vice-presidente Roger Karoutchi.

La misura del pass sanitario non potrà essere prolungata oltre il 15 novembre, senza un nuovo voto del Parlamento, secondo France Presse. Non ci sarà il licenziamento per le persone che non rispetteranno l’obbligo vaccinale nella loro professione, ma una sospensione del salario, mentre i centri commerciali restano esclusi.

L’estensione del pass dovrà essere applicata da inizio agosto. Il tempo stringe di fronte all’aumento dei contagi e alla diffusione della variante Delta, maggiormente contagiosa.

Il progetto di legge dovrà ancora passare il Consiglio costituzionale, come richiesto dal primo ministro Jean Castex e la sinistra.