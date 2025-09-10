Francia in rivolta: manifestazioni e scontri per il blocco totale

Oggi la Francia è in tumulto: manifestazioni di protesta contro il governo hanno portato a scontri violenti e blocchi stradali in tutto il Paese.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Oggi, mercoledì 10 settembre, la Francia ha vissuto una giornata di proteste di massa contro le politiche di austerità del governo. I cittadini, riuniti sotto il motto “Boicottaggio, Disobbedienza, Solidarietà”, hanno dato vita a manifestazioni che hanno paralizzato il Paese, con scontri violenti e centinaia di arresti. Il nuovo premier, Sébastien Lecornu, ha iniziato il suo mandato proprio in questo clima di tensione e mobilitazione popolare.

La mobilitazione e i motivi della protesta

La giornata di blocco totale è stata organizzata per contestare la manovra finanziaria proposta dal dimissionario premier Bayrou, suscitando l’indignazione di molti cittadini. La parola d’ordine era chiara: “indigniamoci”. A partire dalle prime ore del mattino, diverse città francesi hanno visto la partecipazione di migliaia di manifestanti. A Rennes, la tangenziale è stata completamente bloccata, creando lunghe code e tensioni tra i dimostranti e le forze dell’ordine, che hanno tentato di disperdere i gruppi di manifestanti.

Video diffusi mostrano i manifestanti con cartelli e barricate, mentre a Quimper e Arles si sono registrati episodi analoghi. A Aubagne, un tratto della A50 è stato bloccato, mentre in altre città come Frontignan e Sète, le strade sono state invase dai protestatari. Gli scontri non si sono limitati a queste località: anche a Lione e Marsiglia le manifestazioni hanno portato a violenti scontri, con i manifestanti che hanno rovesciato cassonetti e bloccato il traffico autostradale.

Scontri a Parigi e l’operato delle forze dell’ordine

A Parigi, le tensioni hanno raggiunto il culmine. I manifestanti si sono radunati in diverse aree della capitale, creando blocchi stradali e incendiando materiali in strada. Gli scontri con la polizia sono stati intensi, con le forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni e cariche per disperdere la folla. In particolare, nel secondo arrondissement, la situazione è degenerata quando la polizia ha lanciato gas lacrimogeni vicino a una scuola materna. Altri scontri si sono verificati a Place de la Nation e nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie principali.

Le autorità hanno schierato circa 80.000 agenti di polizia in tutto il Paese per gestire la situazione. Nel corso delle prime ore di manifestazione, sono già stati effettuati oltre 200 arresti, di cui 130 solo a Parigi. Fino ad ora, il bilancio totale degli arresti ha superato le 327 unità, confermando la gravità della situazione. La coincidenza della giornata di mobilitazione con l’insediamento del nuovo premier ha ulteriormente alimentato le tensioni, rendendo il clima ancora più rovente.

Il contesto politico e le richieste dei manifestanti

Le proteste del 10 settembre si inseriscono in un contesto politico complesso, caratterizzato da crescenti malcontenti nei confronti delle politiche economiche del governo. La proposta di bilancio avanzata da Bayrou prevedeva un “anno bianco” per le spese sociali, con tagli alle ferie e congelamento dei finanziamenti per le spese previdenziali. Questo ha sollevato l’opposizione di vari gruppi, che hanno visto in queste manovre un attacco diretto ai diritti dei lavoratori e alle necessità basilari dei cittadini.

Il movimento di protesta ha guadagnato slancio nei mesi scorsi, raccogliendo adesioni da diverse fazioni politiche e sociali. Le richieste espresse dai manifestanti si concentrano sulla necessità di una maggiore giustizia sociale e di politiche che rispondano alle reali esigenze della popolazione. La mobilitazione di oggi rappresenta quindi non solo una manifestazione di protesta, ma un vero e proprio grido di allerta per un governo che, secondo molti, sembra distante dalle problematiche quotidiane dei cittadini.