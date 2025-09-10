Francia in tumulto: arresti e scontri durante le proteste contro le politiche di austerità

Le manifestazioni in Francia stanno causando tensioni in tutto il paese, con arresti e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

Forte tensione in Francia, dove oltre 80.000 poliziotti sono stati schierati in risposta a manifestazioni contro il governo di Emmanuel Macron e le sue politiche di austerità. Le proteste, guidate da forze di sinistra sotto il nome di “Bloquons Tout” (Blocca tutto), hanno portato a scontri violenti e a centinaia di arresti in tutto il paese.

Dettagli delle manifestazioni

Nella mattinata di oggi, oltre 200 persone sono state arrestate mentre i manifestanti, infuriati dalla crisi politica nazionale, hanno appiccato fuochi a contenitori di rifiuti e bloccato strade principali. Le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e arresti. Le manifestazioni sono parte di un movimento di base che mira a esprimere l’ira accumulata nei confronti del governo e delle sue misure di austerità.

Il Ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha confermato che un autobus è stato incendiato nella città di Rennes e che i danni a una linea elettrica hanno interrotto il servizio ferroviario nel sud-ovest del paese. Nonostante la gravità degli eventi, le manifestazioni inizialmente sembravano meno violente rispetto ad altre occasioni.

La crisi politica e le reazioni dei cittadini

Il piano di “bloccare tutto” è emerso dopo la perdita della fiducia da parte dell’ex Primo Ministro Francois Bayrou, seguito dalla nomina del Ministro della Difesa Sebastien Lecornu al suo posto. Con questa nomina, Macron ha visto il suo quinto premier in meno di due anni, il quarto in dodici mesi.

Un manifestante a Lione, Florent, ha dichiarato all’agenzia AFP che la decisione di Macron di nominare un suo stretto alleato è “un affronto”. “Siamo stanchi dei suoi governi successivi; abbiamo bisogno di cambiamento”, ha aggiunto. La frustrazione è palpabile tra i cittadini, che si sentono trascurati.

Il movimento “Bloquons Tout” e il contesto socioeconomico

Il movimento “Bloquons Tout”, diventato virale sui social media, è alimentato dall’aumento della disoccupazione, della povertà e delle disuguaglianze che hanno colpito la Francia negli ultimi anni. Questi fattori, uniti alla recente crisi politica, hanno spinto le persone a scendere in piazza e a organizzare scioperi e blocchi stradali.

La spontaneità delle manifestazioni ricorda le proteste dei Gilet Gialli, un movimento che ha sfidato Macron durante il suo primo mandato, protestando contro l’aumento dei prezzi dei carburanti e le politiche pro-business, che hanno portato a scontri violenti in tutto il paese.