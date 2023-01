Francia: incendio doloso, stazione Gare de l'Est di Parigi chiude tutto il giorno

Francia: incendio doloso, stazione Gare de l'Est di Parigi chiude tutto ...

Francia: incendio doloso, stazione Gare de l'Est di Parigi chiude tutto ...

Francia: incendio doloso, stazione Gare de l'Est di Parigi chiude tutto ...

Parigi, 24 gen. (Adnkronos) - L'operatore ferroviario francese Snfc ha presentato una denuncia legale per vandalismo e incendio doloso dopo che è scoppiato un incendio alla Gare de l'Est di Parigi che ha costretto le ferrovie parigine a cancellare i treni per tutta la giornata. La s...