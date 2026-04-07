Francia, incidente tra un treno Tgv e un camion militare

Roma, 7 apr. (askanews) – Grave incidente ferroviario nel Nord della Francia. Intorno alle 7 del mattino tra Bethune e Lens, un treno ad alta velocità (TGV) ha urtato il rimorchio di un camion dell’esercito. Il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, si è recato sul posto insieme al presidente e amministratore delegato della Sncf (Società nazionale delle ferrovie francesi), Jean Castex. Il macchinista è morto nello scontro.Il treno viaggiava da Dunkerque a Parigi con 243 persone a bordo; lo scontro è avvenuto a un passaggio a livello nella città di Bully-les-Mines, ha detto la prefettura che ha parlato di due persone in condizioni critiche, mentre altre 11 con ferite meno gravi. In precedenza le autorità avevano riferito che 27 persone erano rimaste ferite.Sul luogo dell’incidente sono arrivati soccorritori e tecnici. Secondo un portavoce della prefettura, il camion trasportava equipaggiamento militare.