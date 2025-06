Francia invita cittadini a rientrare da Iran via Armenia o Turchia

Parigi, 19 giu. (askanews) – I cittadini francesi che desiderano lasciare l’Iran possono farlo “senza visto passando per Armenia e Turchia, le cui frontiere rimangono aperte”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, nel settimo giorno dell’escalation militare tra Iran e Israele. Coloro che si trovano in Israele “e desiderano tornare in Francia possono continuare a farlo via terra, passando per Giordania ed Egitto”, ha aggiunto.

“In Iran tutti i cittadini francesi che desiderano lasciare il Paese e non si sono ancora fatti riconoscere dai nostri servizi sono invitati a contattare la nostra ambasciata il prima possibile. L’uscita è possibile senza visto attraverso Armenia e Turchia, i cui confini rimangono aperti”.

“In Israele invito tutti i nostri connazionali a esercitare la massima prudenza e a seguire le istruzioni di sicurezza emanate dalle autorità locali, condivise sui social media della nostra ambasciata e dei nostri consolati. I cittadini francesi che desiderano rientrare in Francia possono continuare a farlo via terra, raggiungendo la Giordania e l’Egitto, da dove continuano a essere operativi i voli, in particolare da Amman in Giordania e Sharm el-Sheikh in Egitto”.