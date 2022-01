Francia, la “gauche” sfaldata nonostante gli appelli di Taubira

Parigi, 31 gen. (askanews) – “Noi vogliamo una sinistra unita”, dice Christiane Taubira ma volere per ora non è potere. I contendenti presidenziali della fratturata “gauche” hanno insistito sul fatto che manterranno le loro candidature, tra divisioni sempre più profonde che probabilmente si rifletteranno sull’esito delle urne.

Ma subito dopo l’annuncio del risultato della votazione online, il candidato dei Verdi, Yannick Jadot, ha detto che non aveva nulla da dirle.

Mentre all’estrema sinistra per Jean-Luc Melenchon sono “affari loro” e la sfidante socialista e sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha insistito sul fatto che continuerà la campagna.

Fedele femminista e sostenitrice delle minoranze, venerata per aver promosso un progetto di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso nella legge francese nel 2013, Taubira si è unita alla corsa all’inizio di questo mese nella speranza di convincere gli altri a unire le forze dietro la sua candidatura.

Nessuno dei candidati di sinistra sembra al momento in grado di raggiungere il ballottaggio.

I sondaggi si aspettano che i candidati del partito conservatore e dell’estrema destra saranno i principali sfidanti del presidente centrista Emmanuel Macron. E la questione del Covid potrebbe presto non essere quella preponderante, come ci ha spiegato Aquilino Morelle che ha accompagnato per oltre vent’anni le lotte della sinistra:

“Nella campagna elettorale penso che il presidente sarà obbligato a “uscire dal bosco” come si dice in francese. E non trincerarsi dietro la gestione della crisi pandemica. La variante Omicron va a stabilizzare tutta una serie di cose. La situazione nei prossimi mesi migliorerà nettamente. Del resto quando si è in campagna elettorale bisogna parlare degli argomenti che interessano la popolazione. E del resto la popolazione si interessa del Covid via via sempre meno”.

Macron è considerato il favorito secondo i sondaggi. Dovrebbe confermare formalmente che si candiderà per la rielezione nelle prossime settimane.

