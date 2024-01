Francia, la polizia blocca il convoglio dei trattori diretti a Rungis

Sully-sur-Loire (Francia), 31 gen. (askanews) – Il convoglio di agricoltori partito dal Sud-Ovest della Francia, su chiamata del sindacato Coordinamento rurale, e diretto verso il mercato all’ingrosso di Rungis (Val-de-Marne), il più grande mercato alimentare d’Europa, è stato bloccato dalle forze dell’ordine a Sully-sur-Loire, nella regione del Loiret.

Una ventina di trattori sono stati fermati prima del ponte sulla Loira da un cordone di polizia.

La polizia francese ha inoltre arrestato diciotto agricoltori che protestavano nei pressi del mercato alla periferia di Parigi, da dove il governo li aveva avvertiti di stare alla larga, e ha sequestrato i loro trattori. Gli agricoltori sono stati arrestati per aver “ostacolato il traffico” nella zona e le loro attrezzature sono state rimorchiate in un deposito di auto, secondo quanto riportato dall’emittente Europe 1.

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin aveva descritto il previsto blocco di Rungis e degli aeroporti come una linea rossa per il governo, avvertendo che la polizia avrebbe utilizzato veicoli blindati ed elicotteri per proteggerli.