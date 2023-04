Home > Askanews > Francia, la polizia respinge i manifestanti contro la riforma pensioni Francia, la polizia respinge i manifestanti contro la riforma pensioni

Roma, 27 apr. (askanews) – La polizia allontana con forza i manifestanti che protestano contro la riforma delle pensioni nel dipartimento del Doubs, nella Francia orientale, impedendo loro di avvicinarsi a Chateau de Joux dove il presidente Emmanuel Macron è in visita per celebrare il 175esimo anniversario dell’abolizione della schiavitù in Francia. Macron è stato accolto da fischi e contestazioni con slogan e rumore di pentole. Inizialmente la prefettura aveva vietato manifestazioni per il timore di disordini, poi ha fatto marcia indietro.

