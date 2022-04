Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – "Ho perso la voce". Così con un sorriso, in collegamento da remoto causa Covid, la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio Direttivo, evita di rispondere a un domanda sull'ipotesi di una sua possibile designazione come prossimo presidente del governo francese dopo il secondo turno delle presidenziali, ovviamente su indicazione di Emmanuel Macron.