Francia le fiamme bruciano 1000 ettari di foresta nella Gironda

Parigi, 15 lug. (askanews) – In Francia è massima allerta per gli incendi. A preoccupare soprattutti le fiamme che stanno devastando la foresta nella Gironda dove sono finiti in cenere 1000 ettari di bosco. La mancanza di piogge, le alte temperature, la siccità e purtroppo la mano dell’uomo sono all’origine dei roghi che stanno colpendo la parte sudoccidentale francese. Centinaia di Vigili del fuoco sono la lavoro per contenere le fiamme che sembrano indomabili.

Centinaia di persone sono state costrette al lasciare le proprie case a causa del fumo e del fuoco.