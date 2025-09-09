Francia: Lecornu affronta sfide impossibili come nuovo premier

Sebastien Lecornu è stato nominato nuovo primo ministro della Francia in un momento di forte crisi politica e imminenti manifestazioni.

Sébastien Lecornu, 39 anni, è stato nominato nuovo Primo Ministro della Francia, sostituendo François Bayrou, dimessosi dopo una votazione di sfiducia. Lecornu, che ha la missione di affrontare una crisi politica sempre più profonda, dovrà far fronte a proteste programmate nei prossimi giorni.

Il contesto della nomina di Lecornu

La decisione di Emmanuel Macron di nominare Lecornu come nuovo primo ministro arriva in un momento critico per il governo francese.

La National Assembly ha votato per la rimozione di Bayrou a causa della sua proposta di tagli al budget di 51 miliardi di dollari, destinati a controllare la crescente crisi del debito nazionale. Questo è il quinto primo ministro nominato in meno di due anni, un chiaro segnale di instabilità e tensioni politiche all’interno del governo.

Lecornu ha dichiarato: “Il Presidente della Repubblica mi ha affidato il compito di costruire un governo con una direzione chiara: la difesa della nostra indipendenza e potere, il servizio al popolo francese e la stabilità politica e istituzionale per l’unità del paese.” Tuttavia, la sua nomina potrebbe alienare il Partito Socialista Centro-Sinistra, mettendo il governo di Macron nella posizione di dover dipendere dal sostegno di Marine Le Pen e del suo partito di estrema destra, il Rassemblement National.

Le sfide economiche e le proteste in arrivo

Il piano di riduzione del deficit di Bayrou includeva misure impopolari come il congelamento della maggior parte della spesa sociale e l’abrogazione di due festività pubbliche. Questo piano, destinato a ridurre il deficit di quasi 169 miliardi di euro, ha sollevato un’ondata di opposizione tra i parlamentari. I dati attuali mostrano che il deficit è pari al 5,8% del PIL, ben oltre il limite del 3% imposto dall’Unione Europea.

Prima della votazione, Bayrou ha avvertito: “Avete il potere di far cadere il governo, ma non potete cancellare la realtà. La realtà rimarrà implacabile: le spese continueranno a crescere, e il peso del debito diventerà sempre più insostenibile.” Le proposte di Bayrou si sono aggiunte a quelle di Macron, che aveva già aumentato l’età pensionabile a 64 anni, giustificando questa mossa come necessaria per la salute delle finanze del paese.

Ora, mentre Lecornu si prepara a formare il suo governo, i cittadini francesi stanno organizzando manifestazioni sotto lo slogan “Blocchiamo tutto”. Questo movimento, privo di una leadership centralizzata, minaccia di generare disordini diffusi. Louise Nechin, un’attivista di sinistra, ha dichiarato: “Le autorità pubbliche e il governo ci hanno traditi così tanto che non sono sicura che possano davvero soddisfare le aspettative del popolo.”

Possibili sviluppi futuri

Le manifestazioni previste potrebbero essere simili a quelle dei gilet gialli del 2018, quando i cittadini si sono mobilitati contro le politiche di Macron, portando a violenti scontri con le forze dell’ordine. Gli eventi di novembre 2018, inizialmente scaturiti da aumenti delle tasse sul carburante, si sono trasformati in una sfida globale all’amministrazione di Macron.

Lecornu, ora alla guida del governo, dovrà affrontare non solo le sfide economiche, ma anche la crescente insoddisfazione popolare. Sarà interessante osservare come gestirà i rapporti con i partiti di opposizione e se riuscirà a mantenere la stabilità politica necessaria per governare in un clima così teso. La sua nomina segna un nuovo capitolo nella storia politica francese, con molti interrogativi aperti sul futuro del paese.