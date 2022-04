Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Mai negli ultimi decenni la destra è stata così forte in Europa, non solo in Francia. Mai, in un grande Paese, ha ottenuto un risultato così imponente. Non va affatto sottovalutata questa campagna per il secondo turno.

Con un elettorato estremamente sensibile, possono accadere fatti, eventi singoli, in grado di condizionare il clima. E dunque l'esito del voto". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista all''Huffington post'.