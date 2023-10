Francia, liceo di Arras evacuato in seguito ad allarme bomba

Arras, 16 ott. (askanews) – Il liceo Gambetta-Carnot di Arras, nel nord della Francia, dove venerdì scorso è stato ucciso un professore, è stato evacuato lunedì mattina in seguito a un allarme bomba. Il perimetro dell’istituto è stato isolato e gli alunni e gli insegnanti sono stati tenuti all’esterno. L’allarme è scattato dopo che una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno esplosivo sul posto.

Non si sono svolte lezioni nella scuola, che però è rimasta aperta per accogliere alunni, insegnanti e genitori per rendere omaggio a Dominique Bernard, il professore ucciso nell’attentato di venerdì da un 20enne ceceno che ha ferito anche altre tre persone. È stata inoltre allestita una cellula di psicologi.

E’ stato anche osservayo un minuto di silenzio per il professore ucciso-