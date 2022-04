Francia: Lupi, 'vittoria Macron stimolo per forze liberali e centriste e per intero centrodestra'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "La vittoria di Macron rafforza il progetto europeo e l’asse con il Governo italiano per rendere l’Ue sempre più forte sulla scena internazionale. È anche uno stimolo alle forze liberali e centriste, indispensabili per governare e protagoniste nel dare risposte concrete ai cambiamenti complessi che stiamo vivendo in questi anni".

Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia'

"Non servono slogan, ma progetti concreti -aggiunge- e il centrodestra unito è in grado di presentarli con successo agli elettori. Nessuno, poi, provi a schiacciare parte del centrodestra, che governa da decenni a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, su posizioni lepeniste che non rappresentano il programma della coalizione”.