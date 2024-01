Francia, Macron: determinare corretto uso degli schermi per i giovani

Francia, Macron: determinare corretto uso degli schermi per i giovani

Parigi, 17 gen. (askanews) – Emmanuel Macron ha dichiarato, in una conferenza stampa, di voler determinare “il corretto utilizzo degli schermi da parte dei nostri figli, in famiglia, a casa e in classe”, sulla base di una perizia riunita dal capo dello Stato la settimana scorsa. “Ogni generazione di francesi deve imparare cosa significa la Repubblica” ha aggiunto il presidente.