Francia, Macron ha 3 anni e mezzo per scongiurare pericolo Le Pen

Milano, 15 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha optato per Gabriel Attal, 34 anni, come premier. In quella che viene definita un’operazione di sopravvivenza ma anche di ringiovanimento a fronte del crescere dei consensi per il partito Rassemblement national e per la stessa Marine Le Pen. Ma secondo Aquilino Morelle, già consigliere di François Hollande e a suo tempo ‘plume’ di Lionel Jospin quando era premier a Matignon, l’azione non si limita a questo.

L’obiettivo fondamentale è che non si realizzi “l’immagine terribile che sarebbe quella di vederlo accogliere Marine Le Pen sul tappeto rosso dell’Eliseo il 9 maggio 2027”.

Ma il tempo passa e il vantaggio gudagnato da Le Pen in questi anni è tanto.

Macron ce la farà?

“Gli restano solo 3 anni e mezzo alla presidenza; 3 anni e mezzo tuttavia sono un periodo di tempo non trascurabile e ci sono modi per agire” dice. “Ma il compito sarà molto arduo e sarà quindi necessario che si impegni totalmente, completamente e che smetta di tergiversare per dimostrare ai francesi che ha compreso la realtà della stagione politica, come colui che ha vinto le elezioni presidenziali, ha perso le legislative e ora ha imparato la vera lezione; che lui intraprenda politiche molto ferme sulle tre componenti della crisi d’identità del paese: la de-industrializzazione, il controllo dell’immigrazione e la ripresa, in nome di un’Europa che tende a federalizzarsi troppo e dà ai francesi la sensazione che la Francia si diluisca in questo spazio europeo, che però è il nostro”.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Voce Morelle: Adriano Petrucci

Immagini askanews, afp